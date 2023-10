TSV Rain II weiter in der Krise

Plus Tillystädter kassieren 1:3-Niederlage gegen den FC Gundelfingen II nach Führung zur Pause. Torloses Remis für Wörnitzstein. Einzig Holzkirchen punktet dreifach.

Der SV Holzkirchen ergatterte als einziges Fußball-Team aus dem Kreis Donau-Ries in der Bezirksliga Nord am vergangenen Spieltag drei Punkte – gegen den Nachbarn im Tabellenkeller aus Griesbeckerzell. Wörnitzstein musste sich mit einem 0:0 begnügen, während der TSV Rain II erneut leer ausging.

SV Wörnitzstein-Berg – TSV Hollenbach 0:0. Eine intensive, temporeiche Bezirksligapartie sahen die Zuschauer im Donauwörther Stauferpark. Auf bestem Geläuf zeigten beide Teams von Beginn an, dass sie gewillt waren, das Spiel zu gewinnen. Die ersten Versuche von Wörnitzsteins Genrich Morasch und Hollenbachs Michael Schäfer stellten kein Problem für die Torhüter dar. Danach hatte Hollenbach mehr Ballbesitz ohne aber Torgefahr auszustrahlen. Das Spiel war geprägt von vielen harten aber immer fairen Zweikämpfen. Einen Abschluss Schäfers aus knapp 20 Metern hielt SVW-Keeper Müller problemlos. Die beste Chance im Spiel hatte dann der Coach der Wörnitzsteiner: Nach einer Flanke von Kapitän Marks kam Bobinger zum Kopfball, doch dieser ging knapp am langen Pfosten vorbei.