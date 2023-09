Wemdings Trainer Luderschmid: „Jeder Spieler haut sich rein“

Plus Der TSV Wemding hat in der Kreisliga Nord einen guten Saisonstart hingelegt. Spielertrainer Chris Luderschmid äußert sich über die bisherige Ausbeute, warum die Defensive besser steht und zur Partie beim Schlusslicht.

Im Vorjahr musste man bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen. Jetzt steht der TSV Wemding nach fünf Partien mit zehn Punkten auf Platz drei. Wie bewerten Sie den Start?

Chris Luderschmid: Mit dem bisherigen Verlauf kann man natürlich zufrieden sein. Aber doch wissen wir genau, woher wir kommen. Wir haben letzte Saison ein ganzes Jahr um den Klassenerhalt gekämpft. Der Tabellenplatz spielt für mich überhaupt keine Rolle. Die Saison ist noch so lange, da wird sich einiges verändern. Wir bleiben auf dem Boden und spielen einfach Fußball.