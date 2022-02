Geglückter Jahresauftakt für den VSC

Donauwörths Bezirksliga-Herren setzen sich klar gegen den TSV Bobingen II durch.

VSC Donauwörth – TSV Bobingen II 26:17 (14:7). In der ersten Begegnung des Jahres hat das Männerteam des VSC Donauwörth seine Siegesserie weiter ausgebaut und blieb so auch im vierten Spiel in Folge ohne Punktverlust.

Die ersten Minuten waren von Hektik geprägt, wobei die Hausherren von Beginn an ihrer Favoritenrolle gerecht wurden (5:2). Vor allem der Verbund aus Abwehrreihe und Torhüter stellte die Gäste immer wieder vor schwer zu lösende Aufgaben. Auch im Angriff hatte man auf mehrere Schultern verteilt ein besseres Durchsetzungsvermögen, wodurch es mit einem Spielstand von 14:7 in die Halbzeit ging.

Den Start der zweiten Hälfte verschliefen die Donauwörther aber komplett (14:10). Erst durch eine Auszeit wurde die Mannschaft wieder wachgerüttelt und spielte sich im Anschluss in einen eindrucksvollen Lauf (20:10). So blieb dem VSC eine Zitterpartie in der Schlussphase erspart.

Den krönenden Abschluss setzte Keeper Juraj Lucic, der trotz zweier Abpraller zu den Gästen mit einer Dreifachparade den letzten Angriff der Bobinger vereitelte und die finale Führung von neun Toren sichern konnte (26:17). (AZ)

Donauwörth Habermann und Lucic (im Tor), Asuncion, Triebel (1), Kreher (5/1), Veljovic, Marb (5), Friedewold (4), Fieger (7/1), Metzger (3), Siemon (1).