Donauwörther Bären zurück in der Erfolgsspur

Die VSC Baskets Donauwörth gewinnen nach einigen Pleiten in der Bayernliga wieder ein Spiel. Gegen Landsberg gelingt ein 67:51-Sieg. Wie das Fazit nach dem Spiel ausfällt und welcher Gegner als Nächstes zu Gast ist.

Die VSC Baskets Donauwörth haben die Negativserie in der Bayernliga beendet. In Landsberg gelang ein souveräner Sieg (51:67).

Die Donauwörther starteten verhalten in die Partie gegen den Tabellenletzten. In der Verteidigung waren sie einen Schritt zu spät und offensiv lief zu Beginn selten etwas richtig. Bei einem Spielstand von 10:4 war Coach Benni Vogel gezwungen, die erste Auszeit der Partie zu nehmen. Diese brauchen die Bären dringend und sie zeigte sogleich ihre Wirkung: Die Verteidigung wurde deutlich besser und die Gastgeber konnten in diesem Viertel nur noch vier Punkte erzielen. Offensiv wurde der Korb besser attackiert. Dies brachte Donauwörth die Führung zum Viertelende ein (14:18).

Der zweite Abschnitt war von beiden Mannschaften defensiv geprägt. Nach 17 Minuten stand es 20:26. Erst in den letzten drei Minuten konnten die Bären ihre Leistung steigern und eine deutlichere Führung zur Halbzeit herausspielen (24:35).

Benni Vogel war zufrieden mit der ersten Halbzeit, spornte seine Männer jedoch gleich wieder an: „Wir alle wissen, wie schnell eine Elf-Punkte-Führung wieder weg sein kann. Wir müssen uns in der zweiten Hälfte noch deutlicher absetzen. Die ersten fünf Minuten in der zweiten Hälfte sind spielentscheidend!“

Ein enorm wichtiger Pflichtsieg für die VSC Baskets Donauwörth

Die Donauwörther setzten genau dies um. Von Beginn an stand die Verteidigung gut. Offensiv konnten die Bären durch ein schnelles Umschaltspiel oft leicht punkten. Dies führte zu der höchsten Führung im Spiel (30:48). Dies wurde zum letzten Viertel leicht reduziert, da Landsberg mehrere Dreier verwandeln konnte. Allerdings war die Führung mit 38:53 für das letzte Viertel zufriedenstellend. Im letzten Abschnitt zeigten die Donauwörther weiterhin eine souveräne Leistung. Auf jeden Korb der Gastgeber hatten sie eine Antwort parat und somit wurde das Spiel nicht mehr eng. Letztendlich konnte der VSC verdient mit 51:67 gewinnen.

„Dieser Sieg war enorm wichtig für uns, auch wenn es ein Pflichtsieg war. Das Ziel ist jetzt diesen Schwung in die nächste Partie mitzunehmen, denn nächste Woche kommt Augsburg nach Donauwörth.“ Fasst Center Daniel Seliger das Spiel zusammen. (AZ)

VSC Donauwörth: Cirone (4 Punkte), Korn (22), Krippner, Lawson (13), Lechner (7), Pinkernell (2), Scheuerer (5), Seliger (2), Stampfer (10), Stippler (2)





Bayernliga Südwest / Punkte

1. MTV München 30

2. TSV Jahn Freising 22

3. FC Bayern München 4 22

4. ESV Staffelsee 16

5. Slama Jama Gröbenzell 16

6. danadknights Augsburg 16

7. Green Devils Schrobenhausen 10

8. TSV München Ost 10

9. VSC Donauwörth 10

10. BC Hellenen München 2 1

11. HSB Landsberg 0