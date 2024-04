TSV Rain II gegen TSV Meitingen: Wer stoppt den Negativlauf?

Der TSV Rain II peilt gegen Meitingen den ersten Sieg des Jahres an. Der SV Wörnitzstein-Berg erwartet enge Kiste gegen Jettingen.

Während der SV Wörnitztstein-Berg als Drittplatzierter der Fußball-Bezirksliga Nord mit vier Punkten aus den beiden Partien des Osterwochenendes ging, konnte der TSV Rain II nur einen Punkt ergattern und steht weiterhin auf Abstiegsrelegationsrang 14. Gegen Meitingen muss nun dringend Zählbares her. Der SVW erwartet in Jettingen ein enges Spiel.

VfR Jettingen – SV Wörnitzstein-Berg (So. 15 Uhr). „Mit den vier Punkten aus den beiden Spielen am Osterwochenende sind wir zufrieden. Wenn man den Spielverlauf in Rain gesehen hat, wären hier sogar ebenfalls drei Punkte drin gewesen, trotzdem wollen wir an die gezeigten Leistungen anknüpfen“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SV Wörnitzstein-Berg. Den Schwung wolle man nun auch in die kommende Partie gegen Jettingen mitnehmen. Die vergangenen Duelle mit dem VfR waren stets enge Spiele, Ähnliches erwartet man beim SVW auch am Sonntagnachmittag: „Im Hinspiel haben wir 2:0 gewonnen und hätten das Ergebnis bei einer konsequenteren Chancenverwertung sogar noch höher gestalten müssen. Trotzdem erwarten wir eine enge Kiste, aber wir wollen in jedem Fall in Jettingen wieder punkten.“ Der SVW steht aktuell auf dem dritten Platz. Nach oben geht aktuell wenig, schließlich ist der Tabellenzweite, Stätzling, bereits zehn Punkte voraus. „Der Vorteil aus dieser Tabellenkonstellation ist, dass wir befreit aufspielen können. Unsere Motivation ist es, uns weiter zu verbessern und in jedem Spiel das Maximale herauszuholen“, so Schmidbaur. (wip)

Einige Spieler fehlen krankheitsbedingt beim TSV Rain II

TSV Meitingen – TSV Rain (Sonntag, 15 Uhr). Auch im vierten Ligaspiel des Jahres konnte der TSV Rain II keinen Sieg einfahren. Das Derby gegen den SV Wörnitzstein-Berg endete 2:2-Unentschieden. Für Rains Trainer Johannes Hanfbauer war das jüngste Spiel dennoch ein Erfolg: „Wir haben gegen Wörnitzstein-Berg einen wichtigen Punkt eingefahren. Vom Spielverlauf geht ein Unentschieden absolut in Ordnung.“ Im fünften Anlauf soll auswärts beim TSV Meitingen der erste Ligasieg 2024 gelingen. Meitingen ist aktuell Tabellenneunter, doch die Formkurve zeigt nach unten. Nach einem vielversprechenden Auftaktsieg im neuen Jahr gegen den FC Günzburg folgten vier Niederlagen in Folge. „Beide Mannschaften wollen den Negativlauf mit einem Sieg stoppen. Es wird auf jeden Fall ein enges und wichtiges Spiel“, so Hanfbauer. Meitingen habe gute Einzelspieler und komme vor allem über den Kampf. „Mit der aktuellen Form von Meitingen ist es schon ein Spiel, was wir gewinnen müssen. Die Bezirksliga ist sehr eng und jeder kann jeden schlagen“, erklärt der Rainer Coach.

Vor dem 24. Spieltag hat der TSV Rain II neun Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Gegen Meitingen muss Hanfbauer auf einige Spieler verzichten, die krankheitsbedingt ausfallen.

