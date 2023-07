Tagmersheim

18:00 Uhr

Tagmersheim bekommt neue Straßen – und eine Hängematte

In Tagmersheim soll unter anderem die Straße Am Wehrweiher erneuert werden.

Plus In Tagmersheim werden bald drei Straßen erneuert. Damit das Förderprogramm Eler greift, sind gewisse Kriterien zu erfüllen.

Von Wolfgang Widemann

Noch im Sommer sollen in drei Straßen in Tagmersheim die Bagger anrücken. Der Gemeinderat hat nun den Auftrag für die Erneuerung des Elias-Hochbrucker-Wegs, der Straße Am Wehrweiher und des nördlichen Teils der Hofmarkstraße vergeben. Inklusive Kanalbau geht es um eine Summe von 1,6 Millionen Euro.

Die oberirdischen Maßnahmen in den genannten Straßen werden nach Auskunft von Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer über das Förderprogramm Eler mit 519.000 Euro bezuschusst. Um in den Genuss des Geldes von EU und vom Freistaat Bayern zu kommen, seien gewisse Kriterien zu erfüllen. Es gehe nicht nur um einen neuen Asphalt für die Fahrbahnen. Vielmehr gelte es auch, die Aufenthaltsqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.

