Mesnerin in Tagmersheim seit 35 Jahren im Amt

In Tagmersheim und Rögling werden Anni Poisel und Josef Schödl für ihre langjährigen Dienste für die katholische Kirche geehrt.

Zwei Mesner im katholischen Pfarrverband Tagmersheim-Rögling-Ammerfeld feiern in diesem Jahr nicht alltägliche Jubiläen. Am ersten Adventssonntag wurde Anni Poisel für 35 Jahre Mesnerdienst in der Pfarrkirche Tagmersheim geehrt. Pfarrer Tobias Scholz und Kirchenpflegerin Tanja Kraus bedankten sich bei der Jubilarin für ihre langjährigen guten und treuen Dienste. In Rögling wird am dritten Adventssonntag wollen Pfarrer Scholz und Kirchenpflegerin Elisabeth Templer Mesner Josef Schödl würdigen, der seit 20 Jahren treu seinen Dienst in der Kirche versieht.

Neben einem Geschenk der jeweiligen Pfarrkirchenstiftung, bei der Anni Poisel und Josef Schödl angestellt sind, erhielten beziehungsweise erhalten beide ein Ehrenurkunde, unterzeichnet von Bischof Gregor Maria Hanke sowie dem Diözesanleiter und Geistlichen Beirat des Mesnerverbands der Diözese Eichstätt. In deren Namen überreichte Scholz der Mesnerin in Tagmersheim auch das Mesnerehrenzeichen in Gold. Josef Schödl bekommt das Ehrenzeichen in Silber. (AZ)