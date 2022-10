Tapfheim

10:34 Uhr

Bald hat Tapfheim wieder eine Hausarztpraxis

Plus Gute Nachrichten aus Tapfheim: Nach fünf Monaten deutet sich eine Nachfolge für die verlassene Hausarztpraxis an. Warum das auch Donauwörth betrifft.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

In der ärztlichen Versorgung in Donauwörth und Tapfheim deuten sich im neuen Jahr Veränderungen an. Ab 1. April 2023 wird es in Tapfheim wieder eine Hausarztpraxis geben.

