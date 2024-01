Tapfheim

Neugestaltung "An der Kessel": Acht Bäume müssen gefällt werden

Die Bäume "An der Kessel" in Donaumünster stellen eine Gefahr dar. Sie sollen gefällt und durch neue ersetzt werden.

Plus Die Bäume entlang der Straße "An der Kessel" in Donaumünster stellen laut eines Gutachtens ein Risiko dar. Die Gemeinde will jedoch nicht nur den Kahlschlag.

Dass der Bereich "An der Kessel" in Donaumünster-Erlingshofen ein neues Gesicht erhalten wird: beschlossene Sache. Dass die Maßnahme in mehreren Bauabschnitten realisiert werden soll: längst ausgemacht. Dass sich das Gesamtbild am Ende aber radikal verändern wird, das ist eine neue Erkenntnis. „Daran führt kein Weg vorbei“, erklärte Bürgermeister Marcus Späth als weitere Details zur Neugestaltung nun im Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Tapfheim vorstellte.

1,1 Millionen Euro will die Kommune insgesamt in die Hand nehmen, um die Planungen des Ingenieurbüros AS aus Kirchheim am Ries umzusetzen. Wichtigster Punkt: Nicht alle Bereiche sollen mit Pflastern versehen werden, sondern nur die Umgebung des Heimat- und Brauchtumsvereins (HBV) sowie des dortigen Festplatzes. Der Grundgedankte dahinter: Der Naturraum an der Kessel soll für die Bevölkerung erlebbar gemacht werden. Deren Wünsche, auch hinsichtlich der angrenzenden Wiese, sind in die Planungen eingeflossen.

