Straße im Donau-Ried: Tapfheimer hoffen auf Solidarität aus Buttenwiesen

Plus Die Bürgerinitiative verweist nochmals auf die ihrer Ansicht nach verheerenden Auswirkungen auf Rettingen. Nun hat die Bevölkerung in Buttenwiesen das Wort.

Eigentlich sind die Argumente allesamt ausgetauscht. Und eigentlich sollen nun Bürgerinnen und Bürger im Straßenstreit im Donau-Ried entscheiden. Wenige Tage vor dem Bürgerentscheid in Buttenwiesen haben nun Gegner des Ausbau-Projekts aus Tapfheim eine flammende Bitte formuliert: „Wir hoffen auf die Unterstützung aus Buttenwiesen“, erklärte Alexander Helber bei einem Vorort-Termin.