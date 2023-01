Unterbuch

vor 32 Min.

Ein Gemeinschaftswerk sorgt in Unterbuch für warme Wohnungen

Plus Die Eigentümer von elf Anwesen in dem Daitinger Ortsteil haben ein alternatives Wärmenetz geschaffen. Die Beteiligten haben kräftig selbst mit angepackt.

Von Wolfgang Widemann

In der Monheimer Alb haben Bewohner eines weiteren Orts auf die Klima- und Energiekrise reagiert. Die Eigentümer von elf Anwesen in dem knapp 60 Einwohner zählenden Unterbuch (Gemeinde Daiting) haben sich zusammengeschlossen und ein alternatives Wärmenetz geschaffen. "Das ist ein richtiges Gemeinschaftsprojekt", erklärt Daniel Frisch. Er ist Vorstand der Nahwärme Unterbuch GbR, welche die Beteiligten gegründet haben, um das Projekt zu verwirklichen. Dieses ist in zweierlei Hinsicht außergewöhnlich: Zum einen steckt darin ganz viel Eigenleistung, zum anderen wurde es in kurzer Zeit umgesetzt.

