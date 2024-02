Das sind Ihre Sportler des Jahres

Zwei Wochen lang konnten die Leserinnen und Leser der Donauwörther Zeitung abstimmen. Jetzt steht das Ergebnis der Sportlerwahl fest.

Von Tanzen bis Schießen, von Laufen bis Handball: Die Nominierten unserer Sportlerwahl zeigen, wie vielseitig der Sport in der Region ist - und wie erfolgreich die Athletinnen und Athleten mitunter sind. Grund genug, um Sie, liebe Leserinnen und Leser, wieder für unsere Sportler des Jahres abstimmen zu lassen.

Rund zwei Wochen lang konnte für die Nominierten abgestimmt werden. Mehr als 5000 Stimmen wurden bei unserem Online-Voting abgegeben. Nach der Auswertung steht nun fest, wer sich in den Kategorien Sportler, Sportlerin, Nachwuchs und Team durchgesetzt hat. In manchen Kategorien waren die Ergebnisse recht eindeutig, in anderen ging es dagegen sehr eng zu. Das sind die Gewinner:

Kategorie Sportlerin: Tamara Kleinle. Bei den Sportlerinnen kristallisierte sich von Anfang an ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden nominierten Schützinnen heraus. Am Ende hatte die für die Freischützen St. Martin Wolferstadt schießende Tamara Kleinle die Nase vorn und verwies Verena Schröttle von Gemütlichkeit Mertingen und Handballerin Luisa Merkle auf die Plätze. 53 Prozent der abstimmenden User hat Kleinle von sich überzeugt. Sie hatte im vergangenen Jahr bei den Deutschen Meisterschaften das Finale der Disziplin Kleinkaliber 3x20 erreicht, wo sie unter einigen WM-Teilnehmerinnen den siebten Platz erzielte. Von den Bayerischen Meisterschaften brachte sie einen Vize-Titel und eine Bronzemedaille mit nach Hause. Zudem war die junge Schützin mit drei Titeln erfolgreichste Teilnehmerin des Schützengau Donau-Ries bei den Bezirksmeisterschaften.

Kategorie Sportler: Auch in der Kategorie Sportler setzte sich der Gewinner mit 53 Prozent der Stimmen durch. Hier gewann der Karateka Tim Brandner vom TSV Monheim vor dem Läufer Tobias Gröbl, der 38 Prozent der Stimmen erhielt. Stefan Langer wurde mit sechs Prozent der Stimmen Dritter. Brandner überzeugte die Leserinnen und Leser mit seinem 2023 verteidigten bayerischen Meistertitel. Auch bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften war er überaus erfolgreich. So errang er den Titel, nachdem er sich im Vorjahr noch mit dem zweiten Platz hatte zufriedengeben müssen.

Kategorie Mannschaft: Etwas enger ging es bei den Mannschaften zu. Hier gewannen am Ende die Showtänzerinnen und -tänzer der Gruppe Cats vom Carneval-Club Blaumeisen Huisheim mit 45 Prozent der Stimmen vor den Nordheimer Floorballern, für die knapp 34 Prozent der User gestimmt hatten. Die Turner des TSV Monheim und die Handballer des TSV Bäumenheim teilen sich mit jeweils knapp elf Prozent den dritten Platz. Die Cats feierten 2023 einen großen Erfolg: Sie stiegen in die 1. Bundesliga der Showtänzer auf.

Kategorie Nachwuchssportler: In der Kategorie Nachwuchssportler des Jahres wurden die meisten Stimmen abgegeben. An die Spitze wurde mit 1931 Stimmen (55 Prozent) das junge Sportakrobatik-Duo des TSV Monheim, Lilly Erstling und Margarete Lehner gewählt. Dahinter folgt auf Platz zwei Triathletin Chiara Göttler vom TSV Harburg vor den Nachwuchsschwimmern des VSC Donauwörth. Die Sportakrobatinnen hatten im vergangenen Jahr einige Erfolge verbuchen können, was die User honorierten. Bei den Bayerischen Meisterschaften gewannen die beiden gleich zwei Titel (Dynamik, Kombi) und einen Vize-Titel (Balance). Auch im Mehrkampf gewannen die beiden. Daneben sicherten sie sich einen fünften und einen vierten Platz bei den Deutschen Schülermeisterschaften und gewannen das 2. Bayerische Nachwuchsturnier.