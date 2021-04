3000 Euro Schaden beim Einparken in Friedberg verursacht

Beim Einparken in der Rothenbergstraße in Friedberg beschädigte ein Autofahrer einen anderen Wagen.

Einen Unfall meldet die Polizei aus der Rothenbergstraße in Friedberg: Hier wollte am Mittwoch ein 44-Jähriger sein Auto einparken, indem er vorwärts in die Lücke fuhr. Allerdings streifte der Mann dabei einen Wagen, der seitlich von seinem Pkw geparkt war. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 3000 Euro. (AZ)

