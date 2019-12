vor 58 Min.

500 Ideen für die Kartei der Not

Die Mitglieder des Gebirgsmusikkorps aus Garmisch-Partenkirchen und der Friedberger Jugendkapelle sorgten mit dem Auftritt in der Max-Kreitmayr-Halle dafür, dass Menschen in Not geholfen werden kann.

Dank vieler Unterstützer konnte das Leserhilfswerk wieder Großes leisten. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie wichtig diese gemeinsame Anstrengung ist.

Von Thomas Goßner

Wohnen wird zum größten sozialen Problem in und um Friedberg. Das belegen auch die Anfragen an die Kartei der Not. Weil ein immer größerer Anteil des Einkommens für die Miete draufgeht, fehlt den Familien das Geld für andere Dinge: ein Besuch im Zoo, die Mitgliedschaft im Verein oder eine neue Küche. In einigen Fällen unterstützt das Leserhilfswerk unserer Zeitung akut sogar den Lebensunterhalt notleidender Menschen in der Region durch Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel oder Babybedarf.

„Es gibt auch in unserer Region so viele Einzelschicksale und Unglücke, die bewegen und bei denen man einfach helfen muss“, sagt Arndt Hansen, der Geschäftsführer der Kartei der Not. „Wir freuen uns in der Kartei der Not deshalb sehr über jede Spende, weil unser Leserhilfswerk nur dank dieser Spenden wirklich die Not lindern kann. Vielen Dank an all unsere Leser für ihre großartige Unterstützung.“

Dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt

500 Einzelspenden kamen über das Jahr zusammen. Dem Ideenreichtum sind dabei keine Grenzen gesetzt: Die Kunstspechte verkaufen ihre Bilder und Skulpturen für den guten Zweck, der Lions Club gibt einen Teil des Erlöses aus der Adventskalender-Aktion an das Hilfswerk unserer Zeitung, der Aktiv-Ring bietet beim Blumenfest Primeln gegen eine Spende an die Kartei der Not an, die Feuerwehr Hügelshart veranstaltet einen Benefiz-Adventsmarkt, das Handarbeitshaus Patchwork schnürt zum Jubiläum bunte Warenpäckchen zugunsten des Leserhilfswerks. Und auch bei der Friedberger Zeit wird an diejenigen gedacht, die nicht einfach mitfeiern können: Die Kaltenberger Druckergilde war bereits zum zweiten Mal dabei und stiftete die Einnahmen aus dem Verkauf alter Landkarten.

Feuerwehr Rinnenthal startet Aktion zum Jubiläum

Etwas ganz Besonderes hatte sich die Feuerwehr Rinnenthal zu ihrem 140. Gründungsfest ausgedacht: Eine Löschkette mit 978 Teilnehmern sorgte nicht nur dafür, dass Bürgermeister und Kommandant baden gingen, sondern brachte auch 10000 Euro ein, die zur Hälfte an das Kinder- und Jugendheim Lar Santa Elisabeth in Triunfo in Brasilien und der Kartei der Not zugute.

Wohlklang und Wohltat vereinigten sich beim Konzert, zu dem as Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr aus Garmisch-Partenkirchen nach Friedberg kam. Das Ensemble begeisterte das Publikum in der Max-Kreitmayr-Halle und sorgte durch den Verzicht auf die Gage für einen vollen Spendentopf. „Unsere Musik mit einem guten Zweck zu verbinden, ist uns eine riesige Freude“, sagte der Chef und Leiter des Gebirgsmusikkorps, Oberstleutnant Karl Kriner.

Tegernbacher Golfer spielen fast 100 000 Euro ein

Die größte Einzelspende brachte im zurückliegenden Jahr die Friedberger Allgemeine Open auf der Golfanlage Tegernbach ein. Dank 80 Mitspielern und vieler Spender kam heuer der Rekordbetrag von 18000 Euro zusammen und kratzten damit an der 100000-Euro-Marke. Die soll im nächsten Jahr geknackt werden, wenn das Benefizturnier zum zehnten Mal stattfindet. Einen Termin gibt es übrigens schon: Am Samstag, 20. Juni, fliegt der Ball in Tegernbach wieder für die gute Sache.

Wie notwendig gemeinsamen Anstrengungen sind, zeigt ein nüchterner Blick auf die Zahlen: 41 Anfragen um Unterstützung gingen allein aus dem Gebiet der Friedberger Allgemeinen bei der Kartei der Not ein. Im Vordergrund stand die Hilfe für Kinder und Jugendliche, die in sozialen Organisationen untergebracht sind und nur ein Taschengeld haben, gefördert. Dabei ging es um Erholungsmaßnahmen, ein Weihnachtsgeschenk oder auch eine Geburtstagsfeier für Heimkinder, Bekleidung und auch Gesundheitshilfen wie z.B. Kosten einer Therapie oder einer Brille.

So hilft das Ellinor-Holland-Haus

Eine junge Frau konnte aus dem Heim in ihr eigenes Leben ins Ellinor-Holland-Haus ziehen. Ein anderer junger Mann in Ausbildung mit unserer Hilfe seine erste eigene Wohnung beziehen. Eine Förderung erhielt auch wieder die Aktion „Friedberg packt’s“, bei dem die Lebensmittelpakete für bedürftige alleinstehende Senioren von unserem Hilfswerk bezuschusst werden.

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Durch die Zusammenarbeit mit sozialen Beratungsstellen vor Ort ist gewährleistet, dass die Unterstützung der Kartei der Not auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird. Dabei kommt jede Spende zu 100 Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden, zu der auch die Friedberger Allgemeine gehört.

