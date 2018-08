07:59 Uhr

78-Jähriger ertrinkt im Friedberger Baggersee

Ein 78-Jähriger ist am Montagabend im Friedberger See ertrunken. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst noch unklar.

Im Friedberger Baggersee ist am Montagabend ein 78-Jähriger ertrunken. Seine Frau verständigte die Polizei, nachdem der Mann nicht nach Hause gekommen war.

Ein 78-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag im Friedberger Baggersee im Landkreis Aichach-Friedberg ertrunken. Der Mann sei am Montagabend zum Schwimmen gegangen und nicht mehr nach Hause gekommen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Daraufhin habe seine Frau die Polizei verständigt. Diese fand den Mann wenig später tot im Baggersee.

Die Polizei barg den Leichnam in den frühen Morgenstunden

Wie die Polizei auf Anfrage sagte, sei der Ehefrau des 78-Jährigen gegen zwei Uhr nachts aufgefallen, dass ihr Mann nicht heimgekommen war. Sie verständigte daraufhin die Einsatzzentrale und teilte mit, dass ihr Ehemann gegen 19.30 Uhr mit dem Fahrrad zum Schwimmen an den Friedberger Baggersee fahren wollte.

Die Einsatzkräfte suchten in der Nacht das Gebiet rund um den See ab und entdeckten zunächst das Fahrrad des Mannes. Daraufhin suchten sie in der Dunkelheit den kompletten See ab und fanden kurz darauf den treibenden Leichnam des 78-Jährigen. Gegen 3 Uhr in der Früh sei der Leichnam schließlich geborgen worden, so ein Sprecher der Polizei Schwaben Nord.

Wie es zu dem Unglück kam, ist bislang völlig unklar. Die Polizei vermutet gesundheitliche Probleme als Ursache für das Ertrinken. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und soll nun die genauen Umstände des Todes klären. (AZ)