Geimpft, getestet, genesen: Nur selten gibt es Ärger wegen der 3G-Regelung

Plus Etwa eine Woche wird nun die 3G-Regelung in Aichach-Friedberg umgesetzt. Vier Betriebe aus dem Landkreis haben ganz unterschiedliche Erfahrungen.

Geimpft, genesen oder negativ getestet - nur wer eine dieser drei Anforderungen erfüllt, darf noch ins Kino, in Innenräume der Gastronomie oder ins Fitnessstudio. Wie gehen die Betreiberinnen und Betreiber im Wittelsbacher Land mit der neuen 3G-Regel um? Und wie kommt sie bei den Besuchern an? Wir haben nachgefragt.