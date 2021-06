Aichach-Friedberg

vor 36 Min.

Gendern: So machen es die Behörden und Verlage im Landkreis

Plus Immer mehr Stadtverwaltungen in Deutschland gendern. Wie es im Wittelsbacher Land bei den Behörden und Unternehmen um das Thema Gendern steht.

Von Tatjana Tiefenthal

Alle Geschlechter in gleicher Weise ansprechen, das ist gendergerechte Sprache. Für Behörden in Bayern ist "eine möglichst geschlechtergerechte Verwendung der Sprache" sogar durch die Allgemeine Geschäftsordnung vorgeschrieben. In der Praxis ist die Handhabung jedoch keineswegs einheitlich. Gemeinden und Städte können im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung selbst entscheiden. Zur idealen Umsetzung des Genderns existieren viele verschiedene Meinungen. Wie im Landkreis mit dem Gendern umgegangen wird.

Themen folgen