Aichach-Friedberg

08.06.2021

Kissinger Architekt warnt vor Kita-Modulbauten

Diese sechsgruppige Kita auf dem Reese-Gelände in Augsburg kostete 3,1 Millionen Euro inklusive Einrichtung und Außenanlagen. Sie entstand in massiver Bauweise mit Holzfassade.

Plus Viele Kommunen versuchen verzweifelt, Kita-Plätze zu schaffen. Da sind Modulbauten eine willkommene Lösung. Architekt Gerhard Mach erklärt, warum er davon nichts hält.

Von Ute Krogull

In nur acht Wochen Bauphase vor Ort wird in Friedberg die Kindertagesstätte St. Benno gebaut, in Kissing entsteht in Rekordzeit die "Spielarche", Aichach hat eine Kita aus Holzmodulen gebaut. Viele Kommunen im Wittelsbacher Land haben Probleme, genug Kita-Plätze zu schaffen. Die modernen Modulbauten, hochwertiger als frühere Container, sind eine willkommene Lösung: Schnell gebaut, flexibel, günstig. Stimmt nicht, hält der Architekt Gerhard Mach (Kissing) dagegen, der bereits 20 Kindergärten gebaut hat. Warum?

Themen folgen