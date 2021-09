Aichach-Friedberg

vor 21 Min.

Vier Betroffene berichten vom Corona-Frust im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Corona hat zu einer gereizten Stimmungslage geführt. Ein Wirt, ein Pfarrer, ein Verkäufer und ein Behördenmitarbeiter erzählen, wie sie das trifft und wie sie damit umgehen.

Von Ute Krogull

Bedienungen haben es zur Zeit nicht leicht: Das Personal ist knapp, die Biergärten sind voll - und die Gäste oft ungeduldig, wenn es ihnen nicht schnell genug geht. Vor dem Friedberger Gasthaus Zur Linde bittet eine Tafel Gäste um Freundlichkeit und Geduld. Von vielen Wirtsleuten ist zu hören, dass sie den Corona-Frust der Menschen ausbaden müssen. Aber auch im Umgang mit Behörden, in den sozialen Medien und Geschäften ist der Umgangston schärfer geworden. Stadtpfarrer Steffen Brühl sagt: "Man hat das Gefühl, dass die Nerven blank liegen." Sogar er musste sich ab und an schon einem Gesprächspartner sagen: "Nicht in diesem Ton!" Was passiert da gerade in unserer Gesellschaft?

