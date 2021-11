Augsburg

19:16 Uhr

Werden auch vom Flughafen Augsburg aus Corona-Patienten verlegt?

Bundeswehr-Spezialflugzeuge helfen bei der Verlegung von Corona-Kranken aus Bayern (hier am Flughafen München). Ist dies auch von Augsburg aus möglich?

Plus Die Bundeswehr fliegt Corona-Kranke zur Behandlung aus Bayern in andere Bundesländer. Bislang gab es noch keine Verlegung vom Flughafen Augsburg in Mühlhausen.

Von Ute Krogull

Wegen der Überlastung der Intensivstationen müssen Corona-Kranke aus Bayern in andere Bundesländer verlegt werden. Dabei kommen Spezialflugzeuge der Bundeswehr zum Einsatz. Trotz der Nähe zur Universitätsklinik ist es allerdings unwahrscheinlich, dass es Einsätze vom Augsburger Flughafen aus geben wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen