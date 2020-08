vor 34 Min.

Auto überschlägt sich in der Friedberger Ostlerkurve

Ein junge Frau ist in Friedberg auf der B300 von der Spur abgekommen. Ihr Auto überschlug sich.

Von der berüchtigten Friedberger Ostlerkurve meldet die Polizei einen schweren Unfall, der für die Fahrerin mit Glück glimpflich ausging.

In der scharfen sogenannten "Ostlerkurve" am Friedberger Ortseingang kam eine junge Frau mit ihrem Renault von der Spur ab, der überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Feld liegen.

Unfall an der Friedberger Ostlerkurve: Junge Frau überschlägt sich

Die 20-Jährige war am Montagvormittag auf der B 300 von Dasing Richtung Friedberg unterwegs und wurde nach ihrem anschließenden Unfall laut Polizei leicht verletzt ins Friedberger Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand an dem Wagen ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro, er musste abgeschleppt werden. (pos)

