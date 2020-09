vor 3 Min.

Azubis aus Aichach-Friedberg starten in ein ungewöhnliches Lehrjahr

Plus Auch die Betriebe aus dem Landkreis Aichach-Friedberg begrüßen ihre neuen Azubis. Warum es trotz der Krise genügend freie Ausbildungsplätze gibt.

Von Nikolai Röhrich Und Michael Postl

Der erste Tag in der Lehre: Das Ausbildungsteam stellt sich der überwiegend männlichen Runde vor, erzählt von Leibspeisen, dem eigenen Auto und einem neuen Leben in der Arbeitswelt. Nur eine einzige junge Frau sitzt neben 16 Männern in einer Werkshalle des Ausbildungszentrums von Federal Mogul in Friedberg. Dort geht man vor allem für technische Berufe in die Lehre. Für die meisten Azubis und Betriebe aus dem Wittelsbacher Land ist es coronabedingt ein ungewöhnlicher Start ins neue Lehrjahr.

Der frischgebackene Azubi Berkay Özer spricht von einem geplatzten Traum und seiner Begeisterung für Elektronik. Eigentlich habe er Polizist werden wollen, doch obwohl er im Sporttest als Bester abgeschnitten habe, sei es damit nichts geworden. Nun habe er als Elektroniker eine gute Alternative gefunden. „In meiner Freizeit schraube ich Computer zusammen“, sagt der 19-Jährige.

Wie aus Zahlen der Handwerkskammer (HWK) und der Industrie- und Handelskammer (IHK) hervorgeht, sind trotz Corona viele Ausbildungsverträge im Wittelsbacher Land abgeschlossen worden. Bei der HWK gingen für den Landkreis Aichach-Friedberg bis August vergangenen Jahres 242 Vertragsabschlüsse ein, heuer waren es bislang bereits 250 Verträge.

Die Ausbildung im Landkreis Aichach-Friedberg in Zahlen

Die IHK meldet für das Wittelsbacher Land bis 1. September 317 neue Verträge, 2019 waren es zu dieser Zeit 393 Abschlüsse. Der Ausbildungsmarkt sei 2020 außerdem länger als gewohnt in Bewegung und es gebe auch nach dem eigentlichen Start des Ausbildungsjahres noch offene Stellen, heißt es von den Kammern.

Auch Luca Strohhofer hat diese Woche seine Ausbildung bei Federal Mogul zum Gießereimechaniker begonnen. Über ein Praktikum habe er zu seinem Betrieb gefunden. „Mich hat vor allem die chemische Interaktion der Stoffe beim Gießen interessiert“, sagt er. Ob er für die Fotos seine Arbeitskleidung anbehalten solle oder auch so ein schickes Hemd bekomme wie sein Chef, fragt er verschmitzt. „Dafür musst du erst ein paar Jahre arbeiten“, scherzt Alexandre Martins, der Leiter des Ausbildungsteams bei Federal Mogul.

Der Ausbildungsstart könne dieses Jahr pandemiebedingt nicht wie sonst ablaufen, sagt Ausbildungsteamleiter Martins. In den Vorjahren wurde für die Azubis immer ein mehrtägiges Seminar in den Bergen veranstaltet, auf dem die Jugendlichen sich beim Wandern kennenlernen konnten.

Ausbildung in Aichach-Friedberg: ein schleppender Bewerbungsprozess

Dieses Jahr hat das Seminar wegen Corona aber nicht stattfinden können. „Das Bergsteigen soll ein Symbol für das Arbeitsleben sein“, erklärt Martins. Es sei hart, nach oben zu kommen, doch irgendwann habe man es geschafft. „Und wenn man oben ist, kann man sich ausruhen, und sich überlegen, welchen Berg man danach besteigt.“ Statt des Seminars würden für die Auszubildenden nun Tagestrips organisiert. In festen Teams und unter Einhaltung der Abstandsregelungen fahren die Azubis zum Beispiel zum Kloster Andechs oder nach Oberammergau.

Berkay Özer macht bei Federal Mogul eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Bild: Nikolai Röhrich

Der Betrieb sei zwar für Berufsinformationsmessen angemeldet gewesen, sagt Martins. Diese seien jedoch ausgefallen. „Während des Lockdowns war auch das Ausbildungszentrum für drei Wochen geschlossen, zudem wurden Prüfungen verschoben und Praktika ausgesetzt.“

Doch auch bevor die Azubis überhaupt antraten, gab es coronabedingte Hürden. So sei zum Beispiel der Bewerbungsprozess schleppend verlaufen, sagt Personalerin Franziska Pitzl. „Glücklicherweise sind viele Bewerbungen aber schon im Vorjahr eingetroffen, sodass wir die meisten Stellen vor der Krise besetzen konnten.“ Um die Bewerbungsgespräche nicht online führen zu müssen, habe man sie zudem verschoben. „Der persönliche Kontakt ist aber auch für die Bewerber von Vorteil“, sagt Ptizl

Man habe die Hälfte der Stühle aus der Kantine entfernt, alle Arbeitsplätze entzerrt und in ihrer Personalabteilung, wo viel Publikumsverkehr herrsche, Plexiglasscheiben angebracht, erzählt Pitzl.

Die Ausbildung im Landkreis Aichach-Friedberg: Mehr Plätze in Derching

Auf den Derchinger Betrieb für Heizungs- und Klimatechnik mobiheat hat sich die Pandemie derweil nicht negativ auf die Zahl der Ausbildungsplätze ausgewirkt. So teilt es die Personalabteilung mit. Sieben Plätze habe das Unternehmen ausgeschrieben, im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein deutlicher Anstieg.

Denn da habe es laut der Personalabteilung nie mehr als zwei gegeben. „Wir freuen uns immer über Azubis und hätten auch mehr genommen“, heißt es, dafür sei die Logistik jedoch nicht ausreichend. Die gestiegene Nachfrage nach Ausbildungsplätzen führt das Unternehmen auf seine hohe Präsenz und seinen Ruf zurück, zudem biete der Betrieb seinen Azubis ein gutes Arbeitsumfeld und eine schnelle Integration.

Anna-Lena Radloff und Jonas Thiel haben Anfang September ihre Ausbildung beim Derchinger Betrieb mobiheat begonnen. Den beiden Friedbegrern fiel es trotz der Coronakrise nicht schwer, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Bild: Michael Postl

Das bestätigen auch die Auszubildenden selbst. Anna-Lena Radloff habe das Unternehmen zwar bereits zuvor wegen eines Praktikums gekannt. „Ich fühle mich hier aber auch so sehr wohl“, sagt die Kauffrau für Büromanagement. Dem stimmt auch Jonas Thiel zu. Der Industrieelektriker hatte in diesem Frühjahr etwa 15 Bewerbungen geschrieben und sich dann für mobiheat entschieden.

„Angst, dass ich wegen Corona keinen Job bekomme, hatte ich nie“, sagt der Friedberger. Am kommenden Dienstag geht es für Anna-Lena und Jonas dann in die Berufsschule nach Aichach beziehungsweise Augsburg. Dort erwarten sie zwar kleinere Klassen, Bedenken wegen Corona haben die beiden jedoch nicht.

Das könnte Sie auch interessieren

Themen folgen