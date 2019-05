vor 47 Min.

Betonringe rollen in Merching über Straße – Mann verletzt

Von einem Anhänger rollten am Donnerstag in Merching Betonringe auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer wurde verletzt.

Bei einem ungewöhnlichen Unfall verletzte sich am Donnerstag ein Mann in Merching. Ein Autofahrer hatte die Ladung auf seinem Anhänger nicht richtig gesichert.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Merching ein Unfall, bei dem ein 54-Jähriger verletzt wurde. Ein 55-jähriger Friedberger fuhr mit seinem Opel, an dem ein Anhänger angehängt war, im Ortskern auf der Landsberger Straße durch eine S-Kurve. Auf dem Anhänger waren zwei schwere Betonringe geladen und offensichtlich ungenügend gesichert. In einer Rechtskurve drückten die Betonringe gegen die Bordwand, die das Gewicht nicht aushielt und brach. Die Ringe rissen die Zurrgurte ab und kullerten auf die Fahrbahn.

In diesem Moment kam das 54-jährige Unfallopfer mit seinem Audi entgegen. Ein Betonring rollte mit voller Wucht in die linke Seite des Audis. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 11000 Euro. (tril)

Themen Folgen