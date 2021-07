Wie soll Dasing in Zukunft aussehen?

Plus Dasing wird sich in den nächsten Jahren verändern. Thema ist vor allem die Ortsmitte, die von der alten B300 geprägt ist. Anregungen kommen von den Bürger.

Vom Neubau für die Verwaltungsgemeinschaft bis zur Umgestaltung der Unterzeller Straße: Auf Dasing kommen Erneuerungen zu. Wie weit die Planungen dafür sind, wurde nun im Gemeinderat diskutiert. Das Planungsbüro Schulz aus München hat 2019 mit umfangreichen Untersuchungen des Ortes begonnen. Was ist der Stand der Dinge?