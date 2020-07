vor 25 Min.

Demo gegen Schließung der Landwirtschaftsschule Augsburg

Die Landwirtschaftsschule in Stadtbergen soll schließen.

Plus Kritik regt sich an den Plänen für die Schließung der Landwirtschaftsschule Augsburg - wegen wohl gravierenden Folgen für den Kreis Aichach-Friedberg.

Die Neuausrichtung der Landwirtschaftsverwaltung mit Schließung der Landwirtschaftsschule Augsburg habe auch für den Landkreis Aichach-Friedberg gravierende Auswirkungen, findet die Grünen-Landtagsabgeordnete Christina Haubrich ( Merching). Auch wenn die Schülerzahlen Schwankungen unterlegen sind, seien für die Schüler eine gute Ausbildung und kurze Wege zur Unterrichtsstätte gesichert gewesen.

Nach den Plänen der Politik wird in Stadtbergen im kommenden Herbst der letzte Jahrgang an der Landwirtschaftsschule beginnen. 17 Schüler sind bislang dafür gemeldet und sollen im März 2022 ihren Abschluss machen. Danach soll Schluss sein mit der mehr als 150 Jahre währenden Geschichte der Schule.

Erhalt der Landwirtschaftsschule Augsburg gefordert

„Mit Blick in die Zukunft, in der der Ökolandbau immer mehr an Bedeutung gewinnt, wäre es eine zukunftsweisende Entscheidung gewesen, den Standort zu erhalten und lieber die Lerninhalte zu überdenken“, kritisiert Haubrich. Keine Trennung mehr von „öko“ und „konventionell“, sondern eine innovative Ausrichtung der Schulen wäre ihr zufolge eine Chance und würde den Schulstandort attraktiver machen. Schulen, die sich auf ökologische Landwirtschaft spezialisiert haben, führen schon jetzt Wartelisten. Auch die Möglichkeiten der Digitalisierung könnten genutzt werden, um Schulstandorte zu erhalten und Lehrinhalte effizient und attraktiv zu machen.

Unterdessen haben sich Bund Naturschutz, Bauernverband und ehemalige Stadträte an die Spitze einer Protestbewegung in Stadtbergen gesetzt. Sie sprechen sich für den Erhalt der Landwirtschaftsschule aus. Bei einer überparteilichen Protestkundgebung vor der Schule (Bismarckstraße 62) am Freitag, 24. Juli, ab 11 Uhr wollen sie ihrer Position Nachdruck verleihen.

Zukunft der Landwirtschaftsschule noch nicht aufgeben

Die Gegner der Schließung sprechen „von einem Schlag ins Gesicht“. Unterstützung bekommen sie von der bayerische Sozialministerin Carolina Trautner. Sie hat die Verhandlungen um die Zukunft der Landwirtschaftsschule noch nicht aufgegeben. Die Sozialministerin nutzte am Dienstag die Ministerratssitzung, um Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die Vorschläge der beiden Kreisverbände des Bauernverbandes für den Erhalt des Schulstandorts zu überreichen. Trautner warb um eine Überprüfung, inwieweit das Konzept umgesetzt werden kann. (kru/kar)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen