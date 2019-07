vor 51 Min.

Die wichtigsten Tipps vor der Friedberger Zeit

Gerammelt voll war der Marienplatz am letzten Sonntag der Friedberger Zeit 2016. Am 12. Juli geht es nach drei Jahren wieder los mit dem Altstadtfest.

Hier gibt es vor dem Altstadtfest in Friedberg Informationen zu Anreise, Kleiderordnung und dem Programm. Sorgen machen die Zugausfälle um Friedberg.

Von Tom Trilges

Nicht nur Menschen aus Friedberg, sondern aus der ganzen Region Augsburg freuen sich auf das Altstadtfest, das die ganze Stadt zurück ins 17. und 18. Jahrhundert befördert. In diese Zeitspanne fällt die Blütezeit Friedbergs – unter anderem mit einem weltweit bekannten Uhrmacherhandwerk. Bevor das Altstadtfest am Freitag losgeht, gibt es die wichtigsten Informationen, damit der Ausflug zur Friedberger Zeit viel Spaß macht und wenig Stress verursacht.

Friedberg: Ludwigstraße beim Altstadtfest für Autos gesperrt

Nicht möglich sind Autofahrten bis in die Friedberger Ludwigstraße und die umliegende Festzone. Sie ist während des Altstadtfestes nur für Fußgänger zugänglich. Von benachbarten Orten sowie aus den Stadtteilen lässt sich das Altstadtfest aber auch mit einem kostenlosen Bus erreichen oder wieder verlassen. An den meisten Tagen fährt der Altstadtfestbus allerdings ausschließlich spät am Abend. Nur an den Sonntagen gibt es auch tagsüber Fahrten.

Problematisch könnte diesmal der Andrang über die Strecke der bayerischen Regio-Bahn (BRB) zwischen Augsburg und Ingolstadt werden: Die Züge fahren dort lediglich im Stundentakt, weil die BRB mit massivem Personalmangel zu kämpfen hat, wie wir berichteten. Vom Bahnhof sind es nur rund fünf Minuten Fußweg bis zur Festzone. Alternativ fährt auch die Tram-Linie 6 aus Augsburg nach Friedberg. Auch von ihr aus ist das Altstadtfest schnell zu erreichen.

Altstadtfest: Zugausfälle der BRB rund um Friedberg

Die Stadt geht zwar trotz der Zugausfälle nicht von einer deutlichen Verschlechterung der Parkplatzsituation aus, verweist jedoch darauf, auch die Anreise mit dem ÖPNV in Erwägung zu ziehen. Ein Ausweichen auf das Auto kann zur Anreise nur bedingt empfohlen werden, da die Parkplätze knapp und teilweise recht weit vom Festgelände der Friedberger Zeit entfernt sind. Eine Karte mit Parkgelegenheiten steht online auf der Veranstaltungshomepage.

Vor der Anreise sollte sich jeder Besucher bewusst machen: Die Friedberger Zeit ist nur unter einer Voraussetzung kostenfrei. Wer ein zur Zeit zwischen 1680 und 1790 passendes Gewand trägt, muss nichts zahlen. Mittelalterkostüme oder Tracht werden nicht akzeptiert – da nehmen es die Zöllner traditionell sehr genau. Wer kein Gewand hat, den erwartet ein Eintrittsgeld von fünf Euro pro Tag oder zehn Euro für alle zehn Festtage. Um die Zeitreise realistisch zu machen, sind unter anderem Zöllner, Bogenschützen oder Nachtwächter beim Altstadtfest dabei.

Schloss steht bei Friedberger Zeit im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Handwerker, die an Ständen ihre Waren anbieten, sowie die Schulen. Sie führen auf sieben Bühnen neben anderen Gruppen und Vereinen Theaterstücke und weitere Programmpunkte auf. Die Hauptbühne steht diesmal am Wittelsbacher Schloss, das sich während des Altstadtfestes 2016 noch im Umbau befand. Ein anderes Highlight sind die sogenannten Bäckertaufen: Vermeintliche „Übeltäter“ werden dabei spielerisch be-straft und ins Wasser getaucht.

Der offizielle Startschuss zur Friedberger Zeit fällt am Freitag ab 18 Uhr mit dem Einzug vom Volksfestplatz in die Altstadt und der Eröffnung auf dem Marienplatz. Es folgen rund 500 Programmpunkte an zehn Tagen. Den Abschluss bildet ein Fackelzug durch die Festzone mit einer Feier auf dem Marienplatz am Sonntag, 21. Juli, um 22 Uhr. Montag bis Donnerstag hat das Altstadtfest von 18 bis 24 Uhr geöffnet, freitags von 18 bis 1 Uhr, samstags von 16 bis 1 Uhr und Sonntags von 14 bis 24 Uhr, wobei die Bewirtung bereits um 12 Uhr beginnt.

Sicherheit: Neuerungen beim Friedberger Altstadtfest

Nicht irritieren lassen sollten sich die bis zu 150.000 erwarteten Gäste von den Sicherheitsmaßnahmen. Neben der üblichen Polizei- und Feuerwehrpräsenz, den Security-Mitarbeitern und den für das Altstadtfest typischen Cordonisten, die auf die Einhaltung der Ordnung achten, lässt die Stadt erstmals an neuralgischen Punkten schwere Fahrzeuge aufstellen. Weitere Verschärfungen der Sicherheitsmaßnahmen haben die Verantwortlichen sich vorbehalten. Die Friedberger Zeit sei aber für ihre friedliche Atmosphäre bekannt. Möglich ist auch ein vorübergehender Einlassstopp bei Überfüllung.

Alles zu den Altstadtfestbussen, möglichen Parkgelegenheiten, dem Festprogramm und mehr unter www.friedberger-zeit.de.

