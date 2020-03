vor 32 Min.

Drei Autos beschädigt: Betrunkener baut Unfall

Ein Betrunkener war in Friedberg mit dem Auto unterwegs und stieß mit zwei parkenden Autos zusammen. Die Polizei berichtet von einem Schaden von etwa 23 000 Euro.

Insgesamt etwa 23 000 Euro beträgt der Schaden an drei Autos, bei dem ein Betrunkener am Mittwochabend einen Unfall verursachte. Zwei parkten an der Luitpoldstraße in Friedberg, den dritten Wagen lenkte der 52-Jährige selbst. Die Polizei stellte daraufhin einen Alkoholwert von 2,3 Promille bei dem Fahrer fest und stellte dessen Führerschein sicher. (pos)

