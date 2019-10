Ein grüner Rathauschef für Friedberg

Plus Der 32-jährige Egon Stamp will als Bürgermeister endlich die aufgeschobenen Themen anpacken. Die Stadtratsliste ist mit 30 Bewerbern besetzt.

Ein neues Gesicht präsentieren die Grünen als Bürgermeisterkandidat in Friedberg: Egon Stamp (32) , der erst seit Jahresbeginn Mitglied der Partei ist, soll am Mittwochabend als Kandidat nominiert werden. „Es muss jemand jüngerer ran, auch für die Grünen“, sagt die langjährige Fraktionssprecherin im Stadtrat, Claudia Eser-Schuberth.

Stamp ist in Augsburger-Hochzoll aufgewachsen, hat Germanistik und Geschichte fürs Lehramt am Gymnasium studiert, dann aber beruflich schon bald umgesattelt. In einem Augsburger IT-Unternehmen, das die Internetauftritte großer Firmenkunden betreut, ist er seit 2015 als Teamleiter tätig und verantwortet nach eigenen Angaben Projekte im höheren sechsstelligen Bereich. Stamp ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt nach einer Zwischenstation in Aichach inzwischen in Friedberg.

Diese Themen sind für Friedberg wichtig

Stamp hat sich laut Claudia Eser-Schuberth mit Beginn seiner Mitgliedschaft aktiv bei den Grünen eingebracht. Auf der politischen Agenda stehen für den designierten Bürgermeisterkandidaten viele Themen, die in den vergangenen Jahren immer wieder aufgeschoben und nie zu Ende gebracht wurden. Als Beispiele nennt er den Verkehr, die Entwicklung der Innenstadt oder die Wohnsituation in Friedberg.

„Wir müssen endlich anfangen, das Brett zu bohren“, verlangt er: „Wir brauchen jemanden im Rathaus, der zur Entscheidungen bereit ist.“ Egon Stamp setzt dabei auf Konsenslösungen und die Offenheit, auch andere Meinungen zu akzeptieren. Wichtig sei auch die interkommunale Zusammenarbeit: „Es funktioniert nur noch gemeinsam. Die Dinge sind zu groß geworden, ist Stamp überzeugt.

Der Kandidat will in Friedberg Präsenz zeigen

Derzeit arbeiten die Grünen an ihrer programmatischen Gestaltung. Nach einem gemeinsamen Workshop werden die einzelnen Themen nun in Kleingruppen weiter aufbereitet. Im Wahlkampf selbst will Egon Stamp persönliche Präsenz zeigen. „Wir müssen ins Gespräch mit den Leuten kommen“ wünscht er sich: rausgehen, mit den Bürgern reden und ihnen zuhören, was die Menschen bewegt.

Die Grünen selbst wollen dabei zeigen, dass sie nicht nur Klimapartei sind, sondern auf vielen Themenfeldern Alternativen anbieten. Dazu sind auch Veranstaltungen geplant, die zentral in der Kernstadt und in den Stadtteilen stattfinden sollen.

Stirbt die Friedberger Innenstadt aus?

Ein Anliegen ist für die Grünen dabei die Weiterentwicklung der Innenstadt. Claudia Eser-Schuberth fürchtet, dass das Friedberger Zentrum langsam ausstirbt. Um die Attraktivität zu steigern, halten die Grünen weiterhin an einer Verkehrsberuhigung fest. Die Innenstadt müsse wieder zum Ort der Begegnung werden, die Geschäfte sollen nicht nur Waren und Dienstleistungen anbieten, sondern ein Lebensgefühl verkaufen, wünscht sich Stampf.

Die Nominierungsversammlung der Friedberger Grünen findet am Mittwoch um 19 Uhr im Hexentreff an der Jungbräustraße statt. Dabei wird auch die Stadtratsliste beschlossen, für die sich diesmal 30 Kandidatinnen und Kandidaten sowie ein Ersatzmann gefunden haben. Bei den zurückliegenden Kommunalwahlen mussten aus Mangel an Bewerber Plätze mehrfach mit den gleichen Personen besetzt werden.

Friedberger Grüne verzeichnen Neuzugänge

„Wir finden es super, dass so viele junge Leute zu uns gefunden haben“, sagt Claudia Eser-Schuberth, die ebenso wie die beiden anderen amtierenden Grünen-Stadträtinnen, Marion Brülls und Johanna Hölzl-Dibba, wieder antritt. Etwa die Hälfte der Liste ist mit parteifreien Kandidaten besetzt, die den Grünen nahestehen, die Frauen sind sogar in der Mehrzahl unter den Bewerbern.

Abstimmen über den Bürgermeisterkandidaten und die Liste dürfen nicht nur die rund 20 Mitglieder des Ortsverbands, sondern auch alle anderen, die für die Grünen in Friedberg aktiv sind.

Lesen Sie dazu den Kommentar von Thomas Goßner Neue Gesichter tun den Friedberger Grünen gut