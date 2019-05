Fahrer richtet mit Überholmanöver Schaden an

Der häufig verwendete Enkeltrick von Telefonbetrügern hat am Dienstag bei mehreren Friedberger Rentnern nicht funktioniert.

Die Vorbereitungen in Mering laufen bereits auf Hochtouren. Teilweise gelten verbilligte Preise. Die Maß wird aber heuer teurer.

Mering

Innenminister besucht geplantes Ankerzentrum in Mering

Innenminister Joachim Herrmann schaut sich die geplante Unterkunft in Mering an. Wofür sich der Landtagsabgeordnete Tomaschko dabei einsetzen will.