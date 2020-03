vor 33 Min.

Florian Mayer geht für die CSU in die Stichwahl in Mering

Florian Mayer will der neue Bürgermeister in Mering werden.

Plus Der 40-Jährige blickt auf lange Erfahrung in der Kommunalpolitik zurück. Er will in Mering ein gutes Miteinander.

Von Gönül Frey

Zum zweiten Mal tritt Florian Mayer für die CSU um das Amt des Meringer Bürgermeisters an, zum zweiten Mal muss er dafür in die Stichwahl. Der 40-Jährige hofft allerdings, dass er am Abend des 29. März erstmals seinen Sieg feiern kann.

Mayer ist in München geboren, aber seit 1983 in Mering aufgewachsen, wo er immer noch lebt – gemeinsam mit seiner Ehefrau Olga. Von Beruf ist er Bankkaufmann und arbeitet als Firmenkundenbetreuer bei der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu. Seine Hobbys sind Reisen, Fotografieren und Bergsteigen. Dafür ist er immer wieder mit dem Meringer Alpenverein unterwegs. Ein unvergessliches Erlebnis war für ihn die Besteigung des Kilimandscharos. Mayer investiert viel Zeit in die Kommunalpolitik Einen großen Teil seiner Freizeit investiert er jedoch in die Kommunalpolitik. Und das schon seit längerer Zeit, als sein Alter vermuten lassen würde. Angefangen hat er bei der Jungen Union, in der er 20 Jahre – zeitweise auch als Vorsitzender –tätig war. Mittlerweile führt er schon seit Langem als Vorsitzender die Geschicke des Meringer CSU-Ortsverbands – es ist der größte im ganzen Landkreis. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Seit 2008 ist Mayer Mitglied im Marktgemeinderat und im Kreistag. 2014 unterlag er knapp in der Stichwahl zum Bürgermeister: Es fehlten ihm nur 84 Stimmen. Danach übernahm er das Amt des Zweiten Bürgermeisters in Mering. Den Meringer Marktgemeinderat wieder einbinden Wenn er Bürgermeister wird, möchte Mayer im als zerstritten verrufenen Meringer Marktgemeinderat alle mit einbinden und eine gute Zusammenarbeit etablieren. Inhaltlich hält Mayer die Kinderbetreuung und die Schulen für die wichtigste Aufgabe und möchte hier schnellstmöglich die Lücken schließen. Als nächstes stehe dann das Ortszentrum als Thema an. Wie berichtet wollen hier Geschäftsleute und alle Fraktionen schnellstmöglich eine Verkehrsberuhigung umsetzen. „Wir müssen aber auch die begonnenen Projekte fortführen und abarbeiten, wie etwa die Sanierung der maroden Schulsportanlage“, ergänzt Mayer. Beim Wachstum gelte es hingegen erst einmal zu bremsen. Wichtiger sei es, das Gewerbegebiet vernünftig zu vermarkten, um für Einnahmen in der klammen Gemeindekasse zu sorgen. Drei Fragen an Florian Mayer Was machen Sie als Allererstes, wenn Sie zum Bürgermeister gewählt wurden? Florian Mayer: „Ich werde allen anderen Fraktionen im neuen Marktgemeinderat eine konstruktive Zusammenarbeit – auch bei der Besetzung der Stellvertreter – anbieten, damit wir schnell und gemeinsam die wichtigen Projekte auf den Weg bringen können.“ Wie oft schauen Sie am Tag auf Ihr Smartphone? Mayer: „Viel zu oft, was sich jedoch gerade in der Corona-Krise erst recht nicht vermeiden lässt, denn normal ziehe ich die persönlichen Kontakte mit den Menschen vor.“ Wie wollen Sie in Zeiten von Corona Solidarität zeigen? Mayer: „Wir haben unseren Wahlkampf heruntergefahren und stattdessen die „Corona Nachbarschaftshilfe Mering“ ins Leben gerufen und dazu die BRK-Ortsgruppe Mering ins Boot geholt. Ziel ist es in dieser Krisenzeit rechtzeitig die Unterstützung der Menschen in Quarantäne z. B. bei notwendigen Besorgungen aufzubauen. Die Notfallnummer für Mering lautet: 0176/74592305.“ Lesen Sie auch das Porträt des SPD-Kandidaten Stefan Hummel (Plus+): Stichwahl in Mering: Stefan Hummel geht für die SPD ins Rennen

