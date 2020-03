vor 19 Min.

Franz Bader füllt Konzerthallen mit Filmmusik

Der Meringer Dirigent will junge Menschen in seine klassischen Konzerte locken. Ihm ist das auch gelungen. Welche Rolle der schillernde Soundtrack von „Game of Thrones“ dabei spielt

Von Sabine Roth

Vor zehn Jahren hätte sich das keiner vorstellen können. Doch heute gehört Filmmusik, die von großen Symphonieorchestern live gespielt wird, fast schon zum Alltag und füllt die Programme vieler Häuser. Und das auf der ganzen Welt. Der studierte Hornist und Dirigent Franz Bader aus Mering hat das frühzeitig erkannt – und erfolgreich etabliert.

„Ich wollte die jungen Leute dazu animieren, in ein Symphoniekonzert zu gehen. Da ich in Bobingen seit fast 30 Jahren zuerst die Stadtkapelle, dann den Musikverein und den Nachwuchs leite, lag das nahe. Den Kontakt zur Jugend hatte ich ja schon“, sagt der 64-Jährige, der nach seinem Studium in verschiedenen Sinfonieorchestern spielte. Begonnen hat er mit aktuellen Hits, zu denen es keine Noten gab. „Weil das sehr aufwendig war, habe ich damit wieder aufgehört. Das war vor etwa sieben Jahren. Dann las ich in der Friedberger Allgemeinen von einer Violinspielerin, die mit ihrer Musik aus Videospielen in München für Furore gesorgt hat“, erzählt der Meringer Dirigent.

Er dachte sich, das müsste ich auch hinkriegen und hat sich diese Musik auf Youtube angehört. „Das klingt ja wie Filmmusik“, war Bader angetan. Auch seine Musikschüler in Bobingen kannten diese Lieder. Die Flötistinnen und Trompeter wollten es sofort nachspielen. „70 Prozent davon hätte man mit einem Orchester spielen können. Ich schrieb die Spielehersteller an, ob sie mir die Noten dazu geben könnten, doch die hatten kein Interesse daran“, blickt Bader enttäuscht zurück.

Als er dann das Videospiel „Angry Birds“ mit seiner Musik entdeckt hat, war er Feuer und Flamme. „Ich habe alle Noten selbst arrangiert und viel Zeit dafür aufgewendet. Meinen Schülern versprach ich, das im nächsten Konzert mit ihnen zu spielen“, sagt Bader. „Der Erfolg gab uns recht. Es kamen immer mehr junge Leute zu uns. Und ich arrangierte immer mehr Lieder auf Vorrat, bis ich ein ganzes Konzert damit spielen konnte.“

Ein Vorstandsmitglied im Musikverein Bobingen stellte ihm den Kontakt zum Chor der Universität Augsburg her. Der Chorleiter rief Bader gleich an und war begeistert von der Idee, seine Videospielmusik zu begleiten. Das Interesse der Studenten am ersten Konzert an der Uni war so groß, dass alle Karten schon im Vorverkauf weg waren. Auch die Singoldhalle in Bobingen bekam Bader mit diesem Konzert voll. „Es waren so viele Leute da, die sonst nie zu einem Blasorchester gehen würden“, erzählt Bader stolz.

Als nächstes ging er nach Leipzig ins Gewandhaus, wo er mit einem 60-köpfigen Sinfonieorchester und dem 100-köpfigen Unichor die jungen Leute in den Bann gezogen hat. Der Aufwand für Bader war hoch. Er schrieb viele Kontakte an, die eine Affinität zu Videospielmusik hatten. Das Gewandhaus wurde voll. Wie auch die folgenden Konzerte in Dresden und in Augsburg. Dann ging es Schlag auf Schlag. Über die Mutter einer Schülerin bekam Bader Kontakt zur Konzertagentur Kulturgipfel in München, die ihm den Vorschlag mit der Filmmusik zu Game of Thrones machte.

Viele Stunden saß er vor seinem Computer und hörte die Noten aus den Liedern heraus und schrieb sie auf. Vorher fuhr er aber zu einem Livekonzert in die USA und wollte sich Ideen beim Komponisten der „Game of Thrones“-Musik, Ramin Djawadi, dazu holen. Weil die Serie bei den jungen Erwachsenen immer mehr im Kurs stand, war das für Bader ein Volltreffer. Dass die Veranstalter schon länger nach dieser Musik gesucht haben, wusste er gar nicht.

Heute begleitet ihn bei seinen Konzerten das Prager Symphonieorchester. Seine Tochter Franziska, die Gesang studiert, ist als Solistin immer mit dabei. Nach wie vor auch der Unichor. Er müsse sich aber an die Vorgaben des Komponisten Djawadi halten. Allerdings hat Bader die Musik für Symphonieorchester umgearbeitet. „Wir haben die Lizenz für die Musik bekommen, dürfen aber keine Originalbilder aus der Serie verwenden. Die Emotionen der Musik werden durch eine Lichtshow, durch Farben und Motive verstärkt. Die Bilder entstehen wie bei jeder guten Filmmusik bei den Zuhörern im Kopf“, so der Dirigent. Ende Januar konnte man ihn damit im Kongress am Park erleben. Auch das war wieder ein riesiger Erfolg.

Im Moment arrangiert Bader die Trailer-Musik von „Two Steps From Hell“.

Dazu müsse er die Musik viele Male anhören und die Töne herausfiltern. „Das ist wie bei einem Puzzle, das sich zusammensetzt und ein Gesamtstück ergibt. Ich arbeite von zu Hause aus an meinem Schreibtisch. Ein Computer und ein Kopfhörer reichen mir aus. Etwa zwei Stunden am Tag sitze ich hier, an freien Tagen auch mal länger“, sagt Bader und lacht. Im Herbst kommt die Musik aus „Spiel mir das Lied vom Tod“ von Ennio Morricone in die Konzertsäle.

Ans Aufhören denkt der Meringer nicht. „Ein Renteneintrittsalter für Dirigenten ist mir nicht bekannt“, sagt er. „Solange es mir Spaß macht, werde ich die Leute fürs Symphonieorchester begeistern.“

Mit seinem Mix aus Sinfonieorchester, ethnischen und elektronischen Instrumenten wird er live auf diversen Bühnen noch lange zu erleben sein. Leider fiel sein letztes Konzert in Berlin Corona zum Opfer, aber auch da sieht er zuversichtlich in die Zukunft. Seine Musik soll Menschen vereinen und glücklich machen!

