Das Friedberger Volksfest fällt zum zweiten Mal in Folge aus

Plus Der Verkehrsverein hatte sich aus mehreren Gründen für eine komplette Absage der Traditionsveranstaltung entschieden. Über einen Ersatz ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Auch 2021 müssen die Friedbergerinnen und Friedberg auf ihr Volksfest verzichten. Das berichtet Florian Eckardt, der Platzmeister der Traditionsveranstaltung, die damit bereits zum zweiten Mal in Folge ausfällt. "Die rechtliche Situation gibt es nicht her", bedauert er. Allerdings gibt es Überlegungen für ein alternatives Angebot.