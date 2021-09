Betrunkene Jugendliche randalieren in Derching

Zwei 17-Jährige randalieren in Derching - doch die Polizei greift sie auf und liefert sie mitten in der Nacht bei ihren Eltern ab.

Dieser dumme Scherz endet mit einer Anzeige: Zwei junge Männer randalierten in der Nacht auf Sonntag in Derching. Gegen 23 Uhr beobachtete ein Anwohner, wie zwei Jugendliche immer wieder an den Türen von geparkten Fahrzeugen rüttelten und schließlich einen unversperrten Pkw ausfindig machen konnten. Aus diesem entnahmen die beiden deutlich alkoholisierten Männer ein Schrankbett und warfen es in einen Innenhof, wie die Polizei Friedberg meldet.

Anzeige wegen Diebstahls gegen Jugendliche in Derching

Der Anwohner alarmierte die Polizei, die die beiden 17-Jährigen Männer schließlich in der Nähe aufgriff. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Die beiden erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls.