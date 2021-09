Hoher Schaden bei Unfall: 27-Jähriger landet mit BMW in Maisfeld

In Derching verliert ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt von der Straße ab. Der 27-Jährige landet mit seinem BMW in einem Maisfeld.

Ein 27-Jähriger ist am Donnerstag in Derching von der Straße abgekommen und in ein Maisfeld gekracht. Laut Polizei fuhr er gegen 14.55 Uhr auf dem Winterbruckenweg. Er verlor alleinbeteiligt auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Erst in einem angrenzenden Maisfeld kam der BMW zum Stehen.

Feuerwehr kommt vorsorglich zum Unfall in Derching

Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der Wagen musste nach dem Unfall aus dem Feld geborgen und abgeschleppt werden, er war nicht mehr fahrbereit. Auch die Kräfte von der Freiwilligen Feuerwehr aus Derching kamen vorsorglich zur Unfallstelle, weil eine Rauchentwicklung gemeldet wurde. (AZ)