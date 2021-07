In Friedberg hilft bei der Wohnungssuche nur Vitamin B

Plus Junge Menschen finden in Friedberg keine Wohnungen, die sie sich leisten können. Da helfen nur gute Kontakte - oder ein Umzug nach Augsburg.

Endlich raus aus dem Hotel Mama, frei sein und eigene Entscheidungen treffen: Die erste eigene Wohnung ist etwas ganz Besonderes. Der Immobilienmarkt für junge Leute ist in Friedberg aber auch besonders hart umkämpft. Zwei junge Männer erzählen, wie es ihnen dabei ergangen ist.