Friedberg

vor 46 Min.

Massenschlägerei am Friedberger See: Mann schießt mit Schreckschusspistole

Eine Massenschlägerei gab es am Friedberger See.

Hunderte Menschen feiern am Dienstag am Friedberger See. Dann kommt es zu einer Massenschlägerei. Ein 18-Jähriger wird verletzt und kommt ins Krankenhaus.

Mehrere Hundert Menschen haben am Dienstagabend am Friedberger See gefeiert. Gegen 20.50 Uhr kam es auf dem nördlichen Parkplatz des Friedberger Baggersees zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen. Ein 18-Jähriger wurde laut Polizei dabei leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Friedberg gebracht werden. Während Massenschlägerei: 22-Jähriger schießt mit Schreckschusspistole Mehrere Polizisten sowie Rettungswagen waren im Einsatz. Auch die Wasserwacht Friedberg musste eingreifen. Konkrete Hinweise auf den männlichen Täter sind nicht vorhanden. Im Rahmen der Schlägerei schoss ein unbeteiligter 22-Jähriger mit einer Schreckschusspistole mehrmals in die Luft. Nach seinen Angaben wollte er dadurch die Schlägerei beenden. Gegen den Mann wird wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. Weitere Einzelheiten zum Großeinsatz folgen. (AZ)

