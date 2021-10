Friedberg

vor 50 Min.

Neuer Gedenkstein bei Herrgottsruh eingeweiht

Plus Der Veteranenverein Friedberg wird 150 Jahre alt. Zum Jubiläum wird ein Gedenkstein errichtet.

Von Andreas Alt

150 Jahre ist es her, dass sieben Soldaten aus Friedberg auf dem Feldzug in Frankreich vereinbarten, nach glücklicher Heimkehr einen Veteranenverein zu gründen. Dieser Verein besteht noch heute. An das Ereignis wird jetzt mit einem Gedenkstein auf dem Friedhof von Herrgottsruh erinnert.

