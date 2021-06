Rotary Club fördert junge Künstler

Bis zum 31. Juli können sich Kinder und Jugendliche bewerben. Die Preisverleihung findet dieses Jahr in Mering statt.

Nach einer Corona-bedingten Pause lobt der Rotary Club Friedberg heuer wieder den Förderpreis "Junge Kunst" aus. Mitmachen können Kinder und Jugendliche im Alter zwischen elf und 17 Jahren, die im Einzugsbereich der Raiffeisenbank Kissing-Mering wohnen, lernen oder arbeiten.

Der Kulturförderpreis wird in den Sparten Musik, Künstlerische Gestaltung und Literatur vergeben. Das Preisgeld von insgesamt 5000 Euro stellt die Raiffeisenbank Kissing-Mering zur Verfügung. Bewerbungsende und Abgabe der Arbeiten ist am 31. Juli. Die Preisverleihung findet am 10. November in der Aula des Gymnasiums Mering in festlichem Rahmen statt.

In den Bereichen Künstlerische Gestaltung und Literatur wurde in diesem Jahr - nach einem Song von Udo Lindenberg - das Thema "Hinterm Horizont geht's weiter" vorgegeben. In der Musik können die Teilnehmer selbst jeweils einen schnellen und einen langsamen Satz aus Werken unterschiedlicher Stilepochen auswählen.

40 Bilder Im Friedberger Schloss steht die „Junge Kunst“ im Mittelpunkt Foto: Tom Trilges

Über die Träger des Jugendförderpreises 2021 entscheiden drei Fachjurys, denen Mitglieder des Rotary Clubs und externe Experten angehören. Im Bereich Musik - zugelassen sind Instrumentalsolisten sowie Sängerinnen und Sänger gegebenenfalls mit Instrumentalbegleitung - findet dazu ein nicht öffentliches Vorspiel statt. Die Preisträger sorgen für die musikalische Gestaltung des Festabends am 10. November.

Bei der Künstlerischen Gestaltung sind freie Arbeiten in Form von Zeichnungen, Malerei, Collagen, Fotos, Objekten oder Modellen möglich. Das Format soll nicht größer als 50 mal 70 Zentimeter sein. Auch in der Literatur ist die Wahl der Textgattung frei, sie sollte aber nicht länger als 1800 Anschläge sein. Der RC Friedberg und die Raiffeisenbank Kissing-Mering, behalten sich vor, ausgewählte Arbeiten in einer Ausstellung zu präsentieren und zu veröffentlichen.

Alle weiteren Informationen und Anmeldeformulare gibt es im Internet unter www.junge-kunst-rc-friedberg.de. (AZ)

