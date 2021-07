Songs mit Botschaft eröffnen den Kultursommer

Plus Der Kultursommer im Wittelsbacher Land startet im Friedberger Schloss. Adrian Winkler und seine Band sorgen dabei für Überraschungen.

Adrian Winkler strahlt: "Es ist das erste Mal, dass wir wieder aus unserem Muffelloch, genannt Proberaum, rauskommen", witzelt er beim Konzert in Friedberg. Der Dasinger und seine Band eröffneten - nach einem Kinder-Musical am Nachmittag und dem Auftritt von Solokünstler Adi Hauke - den Kultursommer im Wittelsbacher Land. Dabei gab es ein paar Überraschungen.