vor 31 Min.

Friedbergs Polizei-Vize wechselt nach Augsburg

Peter Zimmermann ist jetzt Leiter der Einsatzzentrale am Polizei-Präsidium. Friedberg verlässt er nicht leichten Herzens.

Von Ute Krogull

Zweieinhalb Jahre war Peter Zimmermann als stellvertretender Leiter der Polizeidienststelle in Friedberg tätig, bei den Bürgern aber war er sehr bekannt. Nicht zuletzt, weil er seine Mittagspausen meist dazu nutzte, eine Runde durch die Stadt zu drehen, in einem Café einzukehren, ein paar Worte mit den Menschen zu wechseln. Nun ist der Polizeihauptkommissar an die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gewechselt, als einer von mehreren Leitern.

Die EZ, wie sie abgekürzt genannt wird, ist rund um die Uhr besetzt, sieben Tage die Woche; daher gibt es dort mehrere Chefs. Es ist sicherlich ein fordernder Posten, denn die EZ muss sich außerhalb der regulären Dienstzeiten um die Einsätze im Gebiet des Präsidiums kümmern. Zimmermann freut sich auf die neue Aufgabe; er habe immer eine Führungsposition angestrebt – nun, mit 57, ist es so weit.

Gutes Team auf der Friedberger Polizei-Dienststelle

Friedberg hat er aber nicht leichten Herzens verlassen. Die Dienststelle mit dem guten Zusammenhalt im Team und das gute Verhältnis zu seinem hiesigen Chef Alexander Wagenpfeil sind ihm wichtig gewesen. Auch die Stadt Friedberg und ihr Umfeld weiß Zimmermann, der selber im Norden des Landkreises lebt, sehr zu schätzen. Als er hier begann, war die personelle Unterbesetzung ein großes Thema; dies habe sich aber verbessert, so Zimmermann.

Ihn haben in den zweieinhalb Jahren vor allem die Erfolge gefreut, die immer eine Teamleistung gewesen seien, oft in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Augsburg. Ein Beispiel dafür sei der Autoknacker vom Dasinger Bauernmarkt. Der Mann hatte 2018 mit einem Störsender das Signal von Funkschlüsseln von Autofahrern überlagert. Das hatte zur Folge, dass vermeintlich abgeschlossene Pkw-Türen offen standen und der Mann die Wagen ausplündern konnte. Nach längerer aufwendiger Observierung gelang es der Polizei, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Ihm wurden auch Fälle in Augsburg zur Last gelegt und im Mai 2019 wurde er zu 18 Monaten Haft verurteilt.

Peter Zimmermann liebt seinen Beruf, obwohl er ihn als junger Mensch gar nicht angestrebt hatte. „Ich wollte Archäologe werden, aber die alten Sprachen wie Griechisch und Latein waren gar nicht mein Fall“, gab er zu, als unsere Redaktion ihn zu seinem Start in Friedberg interviewte. Weil er schon immer sozial engagiert war, ging er stattdessen zur Polizei. Zimmermann selber war nach der Ausbildung sowie Stationen in München und Nürnberg in Augsburg bei der Inspektion Ergänzungsdienste (einer Art polizeilichem „Mädchen für alles“) und der Verkehrspolizei tätig, bevor er 1992 bis 1994 studierte.

Als frisch gebackener Kommissar leitete er danach bis 2008 die Schleierfahndung. „Das war eine spannende Zeit, wir hatten tolle Erfolge“, berichtet er. Danach durchlief er ein Förderprogramm und war in diesem Rahmen ein halbes Jahr in Friedberg tätig. 2010 wurde er Einsatzzugleiter und bereitete junge Kollegen auf ihre Aufgaben vor. Anfang 2017 wurde er Vize-Chef der Friedberger Dienststelle, die damals noch Max Baumann leitete.

Die Stelle bei der Polizei in Friedberg wird in einigen Wochen neu besetzt

Bis die Stelle von Zimmermann in Friedberg neu besetzt wird, können ein paar Wochen vergehen. Die Position wird ausgeschrieben; darauf folgt das Auswahlverfahren.

