vor 49 Min.

Gaby Hühn-Keller erinnert sich an „La Dolce Vita“

Als junges Mädchen arbeitete Gaby Hühn-Keller ein Jahr lang in einer Pension in Rom. 60 Jahre später schreibt sie ein Buch, das diese Zeit lebendig werden lässt .

Von Ute Krogull

Wer an das Rom der 1950er-Jahre denkt, hat elegante Plätze und Paläste, schick gekleidete Damen, Eis und Espresso vor Augen – „das süße Leben“, das Federico Fellini in seinem Film „La Dolce Vita“ verewigt hat. Ein Hauch Nostalgie schwingt mit. Gaby Hühn-Keller lebte als junges Mädchen ein Jahr lang in Rom und schuftete dort in einer Pension. Darüber hat sie nun ein Buch geschrieben, „La dolce vita piccola“. Ganz frei von Nostalgie und gut erzählt beschreibt es eine Zeit und ein Leben, wie es sich junge Menschen heute kaum noch mehr vorstellen können.

Während mittlerweile schon Grundschulkinder Schüleraustausch mit dem Ausland pflegen, war Reisen damals etwas Besonderes. Die 16-jährige Gabriella ergriff 1958 kurz entschlossen die Chance, die sich ihr bot. Nach Kriegsende war sie mit ihren Eltern aus Ungarn vertrieben worden, lebte in Pestenacker, einem Dorf im Landkreis Landsberg. Fürs Gymnasium reichten anfangs ihre Deutschkenntnisse und später das Geld nicht. Also ging sie auf die Handelsschule. Als die ersten Lehrstellen nicht das Richtige waren, stieg sie in den Zug nach Rom. In lakonischem, aber bildhaften Stil erzählt sie heute davon. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie sich die 16-Jährige in weinrotem Hahnentritt-Kostüm mit gestärkter weißer Bluse auf die Reise machte in eine Stadt, von der sie wenig wusste.

Die verlockende Konditorei in der Nachbarschaft

Heutzutage, wo mit Reiseführern, Fernsehen, digitalen Medien die weite Welt so klein geworden ist, dass jeder alles über alles zu wissen meint, ist auch der Zauber der Unmittelbarkeit verloren gegangen. Auf die kulturinteressierte junge Frau wirkten das Kolosseum, die Kirchen, der Trubel, aber auch die verlockende Konditorei Dagnino in der Nachbarschaft ganz anders. Voller Begeisterung machte sie sich auf, Rom zu entdecken – und das in knapp bemessener Zeit. Denn auch das Arbeiten war ein anderes damals. Gaby und andere junge Mädchen schufteten von früh bis spät in der „Pensione Hallier“, die das „Fräulein Thea“ und die „Signorina“, Schwester eines im Vatikan tätigen niederbayerischen Prälaten, führten. Die Zimmer wurden mit Besen und Schrubber gereinigt, die gesamte Wäsche musste in einer Wanne mit kaltem Wasser gewaschen werden. Es gab nur wenige Freistunden, doch die wusste Gaby zu nutzen. Ob es nun der Ausflug war, um neue Tinte für die vielen Briefe nach Hause zu kaufen, oder der Besuch in einer der vielen Kirchen, wo sie still und alleine saß und mit „unverbildeten Sinnen“ eine tiefe Freude, Freiheit und ein „Ewigkeitsgefühl“ empfand ...

Gut 200 Seiten hat das Buch, das all dies beschreibt. Die Schwarz-Weiß-Fotos darin entstanden später, bei anderen Italien-Reisen. Denn einen Fotoapparat konnte sich damals kaum jemand leisten, es war schon etwas Besonderes, als die junge Gaby in ein Porträtstudio ging. Heute dagegen scheinen manche Menschen die Fotos auf dem Smartphone wichtiger zu sein als die Wunder, die direkt vor ihnen liegen. Per SMS ist man in Echtzeit mit Freunden und Verwandten verbunden. Damals wartete man wochenlang auf Nachrichten von daheim.

Obwohl es in der Pension viel Arbeit, aber kaum Lob gab, möchte Gaby Hühn-Keller diese Monate nicht missen. „Es ist etwas ganz anderes, ob man irgendwo arbeitet oder als Tourist durchgeht“, erzählt sie heute, auf ihrem Sofa in Friedberg sitzend. Deshalb würde sie auch heute noch jedem jungen Menschen zu einem Auslandsaufenthalt raten. Und Rom wirkte damals so exotisch wie heute ferne Länder.

Friedbergerin traf Zsa Zsa Gabors Schwester

Auch Italienisch lernte Hühn-Keller erst später. Als hübsche deutsche Signorina war sie in Italien trotzdem oft umlagert von jungen Männern – durften die italienischen Mädchen doch nur in Begleitung aus dem Haus. Und ab und an umwehte sie auch der Duft der großen weiten Welt, als zum Beispiel Zsa Zsa Gabors Schwester Eva ein paar Tage in der Pension verbrachte, oder sich im nahen Grand Hotel Schah Reza Palevi und seine deutschstämmige Ehefrau Soraya einmieteten.

Trotz all der Erlebnisse reiste Gabriella vorzeitig zurück. Die Eltern wollten ein Häuschen zu bauen, man brauchte das Geld, und die Tochter suchte sich eine Stelle in Augsburg. Doch sie ging trotz aller Hürden ihren eigenen Weg, war bald künstlerisch tätig und trat schon mit 20 Jahren der Künstlergilde Landsberg-Lech-Ammersee bei. Nachdem sie geheiratet und zwei Kinder bekommen hatte, absolvierte sie eine Ausbildung zur Freizeitpädagogin und arbeitete bei der Volkshochschule Augsburg-Land. Einige Bände mit Lyrik und Prosa hat sie auch veröffentlicht – bis ihr Sohn sie ausgerechnet bei einem Treffen in der Hochzoller Eisdiele „La Dolce Vita“ auf die Idee brachte, doch über ihr Leben in Rom zu schreiben. Es entstand „La dolce vita piccola“ – Gabriellas kleines Stück vom süßen Leben.

Das Buch der Friedbergerin

„La dolce vita piccola“ von Gaby Hühn-Keller hat 209 Seiten und kostet 14,90 Euro. Es ist als „Book on demand“ erschienen, das auf Bestellung gedruckt wird, und über Amazon, Epubli und den Buchhandel erhältlich. Die Friedberger Buchhandlung Lesenswert hat einige Exemplare vorrätig.

