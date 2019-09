vor 37 Min.

Grundstückspreise im Kreis-Aichach-Friedberg schnellen in die Höhe

Die teuersten Grundstücke im Landkreis Aichach-Friedberg sind in Friedberg, gefolgt von Aichach. Auch Mering und Kissing werden immer teurer. Eine Karte zeigt die Preise.

Von Ute Krogull

In nur zwei Jahren ist der Durchschnittspreis für einen Quadratmeter Wohnbauland im Landkreis um 70 Euro gestiegen. Das teuerste Pflaster bleibt Friedberg mit bis zu 760 Euro pro Quadratmeter (Stand: Ende 2018). Zwei Jahre zuvor waren es 600 Euro. In Aichach verlief die Steigerung moderater von 550 auf 590 Euro. Die höchsten Preise werden erfahrungsgemäß für Innenstadtlagen bezahlt.

Das Landratsamt hat jetzt die Bodenrichtwerte für das Wittelsbacher Land veröffentlicht. Grundlage sind Immobiliengeschäfte im Jahr 2018. Kreisbaumeister Andres Richter glaubt nicht, dass schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist: „Die Zahlen zeigen, dass wir ein attraktiver Landkreis sind.“ Die Bevölkerungsprognosen des Statistischen Landesamtes gehen von einem weiteren Bevölkerungszuwachs aus. Das Wittelsbacher Land mit seiner guten Anbindung und der Lage im Dreieck München – Augsburg – Stuttgart ist als Wohnort begehrt. Das gelte auch für die Nachbarlandkreise. Dachau und Fürstenfeldbruck stünden mindestens ebenso unter Druck, die Preise im Kreis Landsberg seien ähnlich, im Augsburger Land sogar etwas höher.

Zu der Steigerung trägt laut Richter eine neue Form der Datenerhebung bei. Früher habe man nicht berücksichtigt, dass in Ortsteilen, in denen keine Grundstücke verkauft wurden, der Preis trotzdem steigt. Das werde nun berücksichtigt, so dass die Durchschnittspreise für einige Kommunen stark anwuchsen. Außer Friedberg zählen Mering und Kissing zu den teuersten Orten für Häuslebauer. Hier treffen gute Infrastruktur mit guter Anbindung und Augsburg-Nähe zusammen. „Im Norden des Landkreises ist es im Vergleich günstiger.“

Wohnen: Gemeinden im Kreis Aichach-Friedberg in der Pflicht

Zwei Folgen werde die Entwicklung haben: Das Thema verdichtetes Bauen werde eine größere Rolle spielen – in städtisch geprägten Orten wie Friedberg, Aichach und auch Mering allerdings auf andere Art als auf dem Land. Richter setzt prinzipiell auf eine Nutzung von Innerortsflächen, etwa aufgelassene Hofstellen oder ehemalige Gewerbeareale. Das größte Thema sei bezahlbarer Wohnraum. Das sei nur durch mehr geförderten Wohnbau machbar. Es gebe vor allem in größeren Kommunen wie Aichach, Friedberg oder Mering Bestrebungen in diese Richtung, doch sieht Richter auch kleine Gemeinden in der Pflicht. Positivbeispiele gebe es, etwa Sielenbach und Obergriesbach.

Die Bodenrichtwerte für landwirtschaftliche Flächen stiegen um durchschnittlich 1,20 Euro pro Quadratmeter, bei Gewerbearealen um sechs Euro.

