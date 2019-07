00:33 Uhr

IHK für Citymanager

Stelle soll unbedingt wieder besetzt werden

Die Geschäfte in den Innenstädten stehen mit dem zunehmenden Onlinehandel vor gewaltigen Herausforderungen. In Aichach und Friedberg haben sich die Werbegemeinschaften, aga und Aktiv-Ring, deshalb mit der Bitte um Unterstützung an die Industrie- und Handelskammer (IHK) gewandt. Die IHK-Regionalversammlung Aichach-Friedberg hat einen Arbeitskreis eingerichtet, um den örtlichen Einzelhandel zu unterstützen. IHK-Vizepräsident Dieter Weidner (Weidner Group, Friedberg) betonte im Gespräch mit unserer Zeitung, wie wichtig es sei, die Stelle des Friedberger Citymanagers nach der Trennung von Thomas David zum Ende des Jahres neu zu besetzen. Es brauche diesen Koordinator als Bindeglied zwischen Verwaltung, Politik und Wirtschaft. (gth) "Seite 3, Kommentar

