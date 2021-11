Kissing

06:51 Uhr

30-Minuten-Takt: Kissing erhält große Resonanz auf die Pendlerresolution

Plus SPD freut sich über schriftliches Bekenntnis zum 30-Minuten-Takt nach München und sieht sich zu weiterem Engagement für den Schienennahverkehr motiviert.

Von Gönül Frey

Viele Kissinger fahren mit dem Zug in die Arbeit, zur Ausbildung oder in die Schule. Damit die Bedürfnisse der Menschen vor Ort in den bundesweiten Entscheidungen über den Schienennahverkehr nicht untergehen, hat sich die Kommune auf Initiative der SPD in ihrer Pendlerresolution für einige wichtige Punkte stark gemacht, wie etwa den Erhalt des 30-Minuten-Takts bei den Zügen von Augsburg nach München. Diese Resolution wurde vom gesamten Kissinger Gemeinderat unterstützt und an alle maßgeblichen Stellen von den örtlichen Abgeordneten über die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) bis hin zum künftigen Bahnbetreiber Goahead geschickt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen