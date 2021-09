Die Juniorwahl ist eine Hausaufgabe für die Politik

Plus Die Jugendlichen zeigen mit ihrem Votum, welche Themen ihnen auf den Nägeln brennen. Diese dürfen von der Politik nicht vernachlässigt werden.

Melden sich Jugendliche auf der politischen Bühne zu Wort, kommt es hin und wieder vor, dass sie von langjährigen, etablierten Politikern, belächelt werden. Diese Herrenriege macht aber einen gravierenden Fehler. Die Jugendlichen als uninformiert, desinteressiert oder einseitig aus ihren Internetblasen verblendet abzutun, wird ihnen nicht gerecht.