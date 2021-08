Viel geboten beim "Urlaub daheim"

Viele Menschen sind im Corona-Sommer 2021 vorsichtig in Sachen Urlaub. Dem Engagement im Landkreis Aichach-Friedberg sei Dank ist auch hier viel geboten.

Zwei Wochen ins Allgäu, spontane Touren in der Umgebung, zu Oma in den Bayerischen Wald: So sehen wegen der Corona-Gefahr in diesem Sommer viele Urlaubspläne aus. Dem Engagement gerade auch im kulturellen Bereich ist es zu verdanken, dass den Daheimgebliebenen auch im Landkreis Aichach-Friedberg nicht langweilig wird.

Nach der langen Zwangspause, in der man vom (über-)vollen Terminkalender entwöhnt wurde, ist manchem schon fast zu viel los. Dafür kann sich jeder aus dem großen Angebot das persönliche Highlight herauspicken.

Kultursommer in Aichach-Friedberg bietet viel für die Menschen

Da ist zum einen der staatlich geförderte Kultursommer. Das subventionierte Programm gibt es wohl nicht zuletzt deswegen, weil vor dem Bundestagswahlkampf die staatlichen Versäumnisse Künstlern und Künstlerinnen gegenüber ein wenig ausgeglichen werden sollen. Gerade Familien, die von kostenfreien Angeboten wie am kommenden Sonntag im Wittelsbacher Schloss von Friedberg oder am vergangenen Wochenende am Mandichosee bei Merching profitieren, freut es aber einfach.

Die Karl-May-Festspiele in Dasing starten mit dem Stück „Rückkehr zum Silbersee" in die Saison. Video: Sabine Roth

Mindestens genauso hoch einzuschätzen sind die vielen Veranstaltungen, die Kulturbegeisterte, heimische Künstlerinnen und Künstler oder Laienensembles jetzt auf die Beine stellen, und die ein breites Spektrum abdecken vom lustigen "Kräuter-Blasi" der Trachtengruppe Almarausch in Mering über das berührende Konzert von Vocalissimo in Friedberg, die Karl-May-Festspiele in Dasing bis hin zum bevorstehenden künstlerisch hochrangigen Friedberger Kultursommer. Sie gilt es nun zu genießen, solange es möglich ist. Wir werden einen Vorrat für den Winter brauchen.