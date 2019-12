vor 1 Min.

Mering: Autofahrer macht sich nach Unfall auf der B2 einfach davon

Ein Unbekannter kam mit seinem Auto auf der B2 bei Mering wohl auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Unfall mit einem anderen Wagen. Der Verursacher suchte das Weite.

Nach einem Unfall auf der B2 hat einer der Beteiligten widerrechtlich das Weite gesucht. Ein 81-Jähriger war am Freitag gegen 22.45 Uhr mit seinem Auto, einem grauen Toyota Verso, von Mering in Richtung Kissing unterwegs. Auf Höhe St. Afra kam ihm ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Wagen entgegen, welcher laut dem Geschädigten auf die Gegenfahrbahn kam. Dadurch streiften sich die Außenspiegel der beiden Autos, was zu einem Sachschaden von rund 300 Euro führte.

Unfallflucht auf B2 bei Mering: Polizei sucht nach Zeugen

Der unbekannte Autofahrer fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet deshalb unter Telefon 0821/3231710 um Hinweise. (FA)

