Die neue Atemschutzstrecke in Mering muss dringend kommen

Plus In Mering soll eine neue Atemschutzstrecke für die Feuerwehren im Landkreis Aichach-Friedberg errichtet werden. Darum ist diese Einrichtung so wichtig.

Was gibt es eigentlich für Zweifel, wenn es darum geht, eine Atemschutzstrecke für die Feuerwehren im Landkreis Aichach-Friedberg zu errichten? Wenn die Kreisrätinnen Marion Brülls (Grüne) und Berta Arzberger ( ÖDP) sich gegen diese Einrichtung aussprechen, weil sie noch nicht über ausreichende Informationen verfügen, dann haben sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Allein ein Blick in die Sitzungsunterlagen reicht aus, um die Dringlichkeit dieser Atemschutzstrecke zu erkennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

