Zwei Verletzte bei Unfall auf der B2 bei Mering

Mit seinem Dacia will ein 21-Jähriger in Mering links auf die B2 abbiegen, nutzt aber nicht die Abbiegespur. Es kommt zum Unfall mit zwei Verletzten.

Auf der Bundesstraße 2 hat sich am Dienstag in Höhe der Staatsstraße 2380 in Mering ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet, der Unfallverursacher stand dabei womöglich unter Drogeneinfluss.

Der 21-Jährige fuhr auf der Staatsstraße 2380 in Richtung Mering und wollte gegen 17.05 Uhr nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Allerdings nutzte er dafür nicht die vorhandene Abbiegespur, wie die Polizei bislang ermittelte. Stattdessen bog er im Gegenverkehr ab, also der Spur für Rechtsabbieger, die von der Bundes- auf die Staatsstraße fahren wollen. Wie die Polizei beschreibt, kam dem Mann hier niemand entgegen, er prallte jedoch mit der rechten Fahrzeugfront in den Peugeot einer 33-Jährigen. Das Fahrzeug wurde an der Beifahrerseite getroffen. Die Frau hatte auf der B2 in südlicher Richtung an der Ampel gewartet.

Ihr Auto wurde durch den Aufprall des anderen Wagens auf die nördliche Fahrbahnseite geschleudert und beschädigte dabei den Opel eines 44-jährigen Mannes leicht. Dieser hatte hinter dem Peugeot an der Ampel gestanden. Auch der Dacia des Unfallverursachers stand am Ende auf der nördlichen Fahrbahnseite.

Unfall bei Mering: 16.000 Euro Sachschaden

Die Polizisten, die den Unfall aufnahmen, stellten bei dem Mann Hinweise auf einen Drogenkonsum fest, daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Wegen seiner mittelschweren Verletzungen wurde der 21-Jährige mit einem Rettungswagen ins Universitätsklinikum in Augsburg gefahren. Die 33-jährige Fahrerin des Peugeot wurde leicht verletzt ins Friedberger Krankenhaus gebracht. Die Autos der beiden mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 16.000 Euro.

An der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen. Den Verkehr geregelt hat die Freiwillige Feuerwehr aus Mering, die auch die Fahrbahn reinigte. Gegen 18.30 Uhr war die Straße wieder frei. Gegen den 21-Jährigen im Dacia wird nun ermittelt, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: