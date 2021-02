Meringer Pfarrer erhielt Corona-Impfung: "Heute schäme ich mich dafür"

"Schwartz machte seine Impfung nicht publik: "Warum sollte ich mich in den Vordergrund drängen. Ich habe aber auch nicht gelogen, sondern jedem davon erzählt, der mich gefragt hat."

und

"Wenn ich mich als Pfarrer geweigert hätte, hätte ich doch die Impfskepsis verstärkt. Ich wollte auch ein Zeichen setzen und Hoffnung machen. Ich war richtig euphorisch."



Das widerspricht sich dann doch. Einerseits ein "Zeichen setzen" und andererseits "nicht in den Vordergrund drängen". Das beißt sich.

Die Scham empfindet Herr Schwartz zurecht. Es war Unrecht und auch er konnte das erkennen. Aber wie heißt es so schön:



»Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie!«, Jesus in Johannes 8:7. 7.

Diese Erkenntnis wünsche ich auch der katholischen Kirche im Umgang mit den "Sündern". Z.B. beim Ausschluss von Geschiedenen aus der Gemeinschaft oder bei den Entlassungen von Erzieherinnen.



